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Кабмин предлагает увеличить расходы на пенсии почти на 20 млрд грн

Кабмин предлагает увеличить расходы на пенсии почти на 20 млрд грн
07.04.2020, 18:35

Кабмин подготовил очередные изменения в госбюджет-2020

Кабминет министров Украины предлагает увеличить расходы на пенсионное обеспечение с 172,6 млрд грн до 192,3 млрд грн. Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Согласно опубликованной информации, расходы на Фонд для борьбы с COVID-19 планируются в размере 97,1 млрд грн. При этом расходы на ремонт и строительство дорог предлагается сократить на 1,1 млрд грн, а на Министерство экономического развития - на 0,9 млрд грн.

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 Читайте также: Страшный план. Как Кабмин хотел порезать бюджет, но пока проиграл депутатам. 5 фейлов

Анна Андреева
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бюджет пенсии Денис Шмыгаль
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