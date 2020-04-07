Кабмин предлагает увеличить расходы на пенсии почти на 20 млрд грн

Кабминет министров Украины предлагает увеличить расходы на пенсионное обеспечение с 172,6 млрд грн до 192,3 млрд грн. Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Согласно опубликованной информации, расходы на Фонд для борьбы с COVID-19 планируются в размере 97,1 млрд грн. При этом расходы на ремонт и строительство дорог предлагается сократить на 1,1 млрд грн, а на Министерство экономического развития - на 0,9 млрд грн.
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- В Киевской школе экономики подсчитали, что согласно принятому 1 апреля постановлению Кабмина, Пенсионный фонд обязан профинансировать дополнительные ежемесячные выплаты пенсионерам и индексацию пенсий в размере 33 млрд грн, что превышает заложенные в бюджете расходы на ПФ на 7,4%.
- 30 марта Рада провалила голосование за изменения в госбюджет - не хватило трех голосов. Депутаты приняли решение отправить законопроект в комитет для подготовки к первому чтению. Процедуру подготовки решили ускорить.
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Шмыгаль 30 марта заявил, что Кабмин планирует продолжить финансирование основных программ поддержки экономики. Также премьер рассказал, что расходы на инфраструктуру и культуру в бюджете сохранятся. Позже президент Владимир Зеленский заверил, что расходы на оборону и армию сокращены не будут, а финансирование культуры, образования и спорта сохранится по возможности.
- Накануне Кабмин пересмотрел макропрогноз на 2020 год. По прогнозам правительства, инфляция в этом году ускорится с 5,5% до 8,7%, среднегодовой курс гривни - с 27 грн/$ до 29,5 грн/$, ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%.
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Анна Андреева