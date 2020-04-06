Кабмин запланировал 33 млрд грн пенсионерам. Денег пока нет

Согласно принятому 1 апреля постановлению Кабинета министров, Пенсионный фонд (ПФ) обязан профинансировать дополнительные ежемесячные выплаты пенсионерам и индексацию пенсий. По подсчетам Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики (КШЭ) эти расходы будут стоить Пенсионному фонду дополнительные 33 млрд грн расходов в 2020 году (или +7,4%).

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В КШЭ напоминают, что в постановлении предусмотрены:

1) ежемесячная выплата, начиная с апреля, в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн;

2) индексация пенсий на 11% с мая;

3) единовременная выплата 1000 грн в апреле отдельным категориям населения.

В частности, около 5,6 млрд грн до конца года (или 700 млн грн ежемесячно) - это выплаты пенсионерам в возрасте 80 лет и старше (по данным ПФ на 1 ноября 2019 года их было 1 400 000 человек).

Еще 16,8 млрд грн (или 2,1 млрд грн в месяц) - ожидаемые ежемесячные расходы на индексацию пенсий.

Кроме того, 10,58 млрд грн - необходимы для выплаты одноразовой помощи в 1000 грн отдельным категориям граждан. Из них 10,02 млрд грн - единовременное пособие пенсионерам с пенсией менее 5000 грн и еще 560 млн грн - выплаты гражданам, которые получают соцпомощь (а также имеют право на единовременную выплату). Согласно данным Министерства социальной политики, таких граждан - 560 000 человек.

Общая сумма превышает 33 млрд грн, при этом, как отмечают а КШЭ, Пенсионному фонду не предоставляются дополнительные источники финансирования.

В КШЭ объясняют, что Кабмин предусматривает финансирование новых расходов за счет бюджетной программы, направленной на текущее финансирование расходов ПФ. То есть программы, рассчитанной на расходы согласно плану, заложенному в Законе о бюджете в ноябре 2019 года. Однако в действующей версии закона, эта программа не рассчитана на такое увеличение расходов.

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По этой программе увеличение финансирования предусмотрено только в правительственном законопроекте №3279 об изменениях в Госбюджет-2020: объем средств по программе предлагается увеличить на 19,7 млрд грн (с 172,6 млрд грн до 192,3 млрд грн). Однако этот проект закона еще не рассматривался в парламенте, и когда это произойдет - не известно, уточняют в КШЭ.

При этом добавляют, что расходы на единовременную выплату по этому постановлению Кабмин уже прямо планирует профинансировать только после того, как Верховная Рада внесет изменения в Закон о госбюджете.

23 марта Минсоцполитики анонсировало перевод пенсионеров на онлайн-платежи, индексацию пенсиий и выплатить по 1000 грн.

1 апреля Кабмин принял постановление, согласно которому в апреле пенсионерам, получающим менее 5000 грн в месяц, выплатят по 1000 грн, а в мае проиндексируют пенсии . Выплаты пообещали переназначить автоматически.