Кабмин создал комитет по формированию стратегии

Кабинет министров создал Стратегический комитет, который будет формировать стратегию правительства в контексте перехода Украины на трехлетнее бюджетное планирование, сообщает пресс-служба Кабмина.

В новый комитет вошли все члены Кабинета министров, а возглавил его премьер-министр Владимир Гройсман, уточнили в Кабмине.

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По словам премьера, переход на среднегодовое планирования, а затем формирование целых направлений стратегического развития - это "уверенность, предсказуемость и стабильность".

Напомним, 18 октября депутаты Верховной Рады Украины поддержали инициативу Министерства финансов внедрить среднесрочное бюджетное планирование.

6 декабря парламент одобрил документ во втором чтении. 9 января его подписал президент Петр Порошенко.

Согласно закону, государство будет планировать свой бюджет на три года вперед, что позволит реализовывать системные реформы, а также повысит степень ответственности распорядителей бюджета за эффективность своей работы.

Также законом вводится среднесрочная Бюджетная декларация как документ стратегического планирования, определяющий бюджетную политику на последующие три года. Инструментом среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне станут трехлетние местные финансовые планы.