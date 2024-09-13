Кабмин удешевил кредиты для малого и среднего бизнеса по госпрограммам поддержки

Для бизнеса снижают проценты по кредитам 5-7-9%

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Кабинет министров принял постановление об усовершенствовании процессов предоставления финансовой государственной поддержки микро-, малому и среднему бизнесу в рамках развития госпрограмм "Доступные кредиты 5-7-9%", "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%", "Доступный факторинг". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Постановлением, в частности, предусмотрена возможность уменьшения процентной ставки для бизнеса путем сочетания государственной поддержки (программ 5-7-9) с партнерскими программами уполномоченных банков.

Также документ усовершенствует механизм предоставления гарантий уполномоченным банкам со стороны Фонда развития предпринимательства (ФРП).

Дополнительно внедряются условия экологических и социальных стандартов Всемирного банка при предоставлении кредитов сельскохозяйственным предприятиям с 1 декабря 2024 года в рамках программы 5-7-9.

Кроме того, решением правительства урегулировано выполнение условий международного сотрудничества по привлечению доступного финансирования для украинского бизнеса, в частности, с Всемирным банком, Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, а также в рамках договоренностей с МВФ по сбалансированию поддержки малого и среднего бизнеса с фискальной способностью государства.

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В министерстве напоминают, что государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" реализует ФРП, заключивший соглашения о сотрудничестве с 46 уполномоченными банками. Единственным участником Фонда является правительство в лице Министерства финансов, координирующее ключевые аспекты его деятельности.