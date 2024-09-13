Кабмін здешевив кредити для малого та середнього бізнесу за держпрограмами підтримки
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про вдосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро-, малому та середньому бізнесу у рамках розвитку держпрограм "Доступні кредити 5-7-9%", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%", "Доступний факторинг". Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
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Постановою, зокрема, передбачено можливість зменшення процентної ставки для бізнесу шляхом поєднання державної підтримки (програм 5-7-9) із партнерськими програмами уповноважених банків.
Також документ удосконалить механізм надання гарантій уповноваженим банкам із боку Фонду розвитку підприємництва (ФРП).
Додатково впроваджуються умови екологічних та соціальних стандартів Світового банку у разі надання кредитів сільськогосподарським підприємствам з 1 грудня 2024 року в рамках програми 5-7-9.
Крім того, рішенням уряду врегульовано виконання умов міжнародного співробітництва щодо залучення доступного фінансування для українського бізнесу, зокрема, зі Світовим банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку й Міжнародною асоціацією розвитку, а також у рамках домовленостей з МВФ щодо збалансування підтримки малого та середнього бізнесу з фіскальною здатністю держави.
У міністерстві нагадують, що державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" реалізує ФРП, який уклав угоди про співпрацю з 46 уповноваженими банками. Єдиним учасником Фонду є уряд в особі Міністерства фінансів, який координує ключові аспекти його діяльності.
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