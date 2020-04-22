Кабмин утвердил компенсацию расходов на зарплаты для малого и среднего бизнеса

Сегодня, 22 апреля, Кабинет министров принял постановление "Об утверждении размера, порядка предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина".

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Как отмечают в пресс-службе Минэкономики, в постановлении определен размер помощи по частичной безработице за каждый час, на который работнику сокращена продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной ставки, но не более размера минимальной зарплаты (сейчас она составляет 4723 грн. - Ред.).

Помощь будет предоставляться на период карантина, а также в течение 30 дней после его завершения. "За получением этой помощи малые и средние работодатели могут обращаться в центры занятости", - уточняют в Минэкономики.

В министерстве призывают работодателей не увольнять людей и сохранять рабочие места. В случае вынужденного сокращения рабочих часов, правительство готово компенсировать расходы на заработную плату, обещают в Минэкономики.

"Своими решениями, мы стремимся максимально способствовать сохранению занятости и предотвращать рост безработицы в период карантина и после него", - сказал министр экономики Игорь Петрашко.

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