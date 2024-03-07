Канада выпустила серебряную монету с украинской писанкой. Ее уже раскупили — видео

Канадский монетный двор раз в год, начиная с 2016 года, выпускает монеты-писанки по украинским мотивам

Фото: Королевский канадский монетный двор

Королевский канадский монетный двор выпустил коллекционную серебряную монету-писанку для популяризации украинской культуры.

Номинал монеты – 20 канадских долларов. Вес монеты – 28,3 грамм (1 обычная унция). Чистое серебро в монете – 99,99%. Ее цена в онлайн-магазине – 135 долларов.

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Дизайн монеты создала Таня Микитюк, канадка украинского происхождения во втором поколении, которая пишет писанки более 40 лет.

Канадский монетный двор раз в год, начиная с 2016 года, выпускает монеты-писанки по украинским мотивам. Такие монеты считаются бестселлером и распродаются сразу после выпуска. Новая монета также уже распродана. Деньги от продажи монеты идут на гуманитарную поддержку Украины.

Монета имеет форму яйца. На реверсе изображен оригинальный дизайн писанки. Элементы дизайна — алмазы (в значении "знания"), сети ("добро и зло"), восьмиконечная звезда ("солнце", "весна"), барвинок и виноградная лоза ("надежда").

На аверсе изображен портрет королевы Елизаветы II работы Сюзанны Блант.

Фото: Королевский канадский монетный двор

"Эта монета с писанкой посвящена ​​недавней волне украинцев, прибывших в Канаду в поисках убежища и новых начинаний, как это сделали мои бабушка и дедушка после Второй мировой войны. Моей целью было создать дизайн, излучающий надежду, веру и стойкость, опираясь на древние символы писанок, но с современной эстетикой. Что касается цвета, я черпала вдохновение из природы: барвинок с ярко-зелеными листьями и фиолетовыми цветами появляется весной первым", — прокомментировала автор дизайна Таня Микитюк.

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