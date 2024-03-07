Канада випустила срібну монету з українською писанкою. Її вже розкупили — відео

Канадський монетний двір щорічно, починаючи з 2016 року, випускає монети-писанки за українськими мотивами

Фото: Королівський канадський монетний двір

Королівський канадський монетний двір випустив колекційну срібну монету-писанку для популяризації української культури.

Номінал монети – 20 канадських доларів. Вага монети – 28,3 г (1 звичайна унція). Чисте срібло у монеті – 99,99%. Її ціна в онлайн-магазині – 135 доларів.

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Дизайн монети створила Таня Микитюк, канадка українського походження у другому поколінні, яка пише писанки понад 40 років.

Канадський монетний двір щорічно, починаючи з 2016 року, випускає монети-писанки за українськими мотивами. Такі монети вважаються бестселером і продаються відразу після випуску. Нову монету також уже розпродано. Гроші від продажу монет йдуть на гуманітарну підтримку України.

Монета має форму яйця. На реверсі зображено оригінальний дизайн писанки. Елементи дизайну — діаманти (у значенні "знання"), сітки ("добро і зло"), восьмипроменева зірка ("сонце", "весна"), барвінок та виноградна лоза ("надія").

На аверсі зображено портрет королеви Єлизавети II роботи Сюзанни Блант.

Фото: Королівський канадський монетний двір

"Ця монета з писанкою присвячена недавній хвилі українців, які прибули до Канади у пошуках притулку та нових починань, як це зробили мої бабуся та дідусь після Другої світової війни. Моєю метою було створити дизайн, що випромінює надію, віру та стійкість, спираючись на давні символи писанок, але із сучасною естетикою. Що стосується кольору, я черпала натхнення з природи: барвінок з яскраво-зеленим листям та фіолетовими квітами з'являється навесні першим", — прокоментувала авторка дизайну Таня Микитюк.

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