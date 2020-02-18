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Киевлянин задекларировал наследство на 200 млн грн

Киевлянин задекларировал наследство на 200 млн грн
18.02.2020, 13:17

По данным ГНС, за январь украинцы подали 20 000 деклараций о доходах за прошлый год

В январе граждане Украины подали 20 000 деклараций, в которых задекларировали 3,9 млрд грн доходов, полученных в 2019 году.

Как сообщают в Государственной налоговой службе (ГНС), общая сумма на 0,3 млрд грн, или на 9% больше, чем за январь 2019 года.

Отмечается, что наибольшую сумму полученного дохода задекларировал киевлянин - почти 500 млн грн. Из этой суммы 200 млн грн - это полученное в наследство имущество, 259,1 млн грн - другие налогооблагаемые доходы.

В ГНС напоминают, что с 1 января стартовала кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, которая продлится до 1 мая.

  • По данным ГНС, в 2019 году более 596 000 украинцев подали налоговые декларации. Общая сумма задекларированных доходов, полученных в 2018 году, составила 94,4 млрд грн, что почти на 27 млрд грн больше показателя за 2017 год.
  • По данным налоговой, на апрель 2019 года в Киеве подали две декларации о доходах на 1 млрд грн.

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