Киевлянин задекларировал наследство на 200 млн грн

В январе граждане Украины подали 20 000 деклараций, в которых задекларировали 3,9 млрд грн доходов, полученных в 2019 году.
Как сообщают в Государственной налоговой службе (ГНС), общая сумма на 0,3 млрд грн, или на 9% больше, чем за январь 2019 года.
Отмечается, что наибольшую сумму полученного дохода задекларировал киевлянин - почти 500 млн грн. Из этой суммы 200 млн грн - это полученное в наследство имущество, 259,1 млн грн - другие налогооблагаемые доходы.
В ГНС напоминают, что с 1 января стартовала кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, которая продлится до 1 мая.
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