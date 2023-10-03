Киевсовет просит у Кабмина погасить 7 млрд грн долгов, чтобы не сорвать отопительный сезон

Городской совет Киева обратится в четверг, 5 октября, к правительству с требованием погасить 6,8 млрд грн задолженности государства перед столицей по компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В противном случае отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва. Ситуация на самом деле очень серьезная", — написал Кличко в соцсетях.

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По словам мэра, местные власти тарифы для населения не повышали, в то время как возросла стоимость всех составляющих тарифа.

"Правительство обещало эту разницу компенсировать, Президент давал поручение. Но денег мы пока так и не дождались. Теплопредприятия работают с сумасшедшими убытками, и не может город своими силами перекрывать такие колоссальные средства", — объяснил Кличко.

Мэр Киева также отдельно обратился к депутатам Верховной Рады поддержать поправки к бюджетным законопроектам в части решения вопроса компенсации разницы в тарифах.

В июле Киевский горсовет уже обращался в Кабмин о компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

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