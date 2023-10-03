UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киевсовет просит у Кабмина погасить 7 млрд грн долгов, чтобы не сорвать отопительный сезон

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 17:19
Киевсовет просит у Кабмина погасить 7 млрд грн долгов, чтобы не сорвать отопительный сезон - Фото
Фото: пресс-служба КГГА

Городской совет Киева обратится в четверг, 5 октября, к правительству с требованием погасить 6,8 млрд грн задолженности государства перед столицей по компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.  

"В противном случае отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва. Ситуация на самом деле очень серьезная", — написал Кличко в соцсетях.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По словам мэра, местные власти тарифы для населения не повышали, в то время как возросла стоимость всех составляющих тарифа.

"Правительство обещало эту разницу компенсировать, Президент давал поручение. Но денег мы пока так и не дождались. Теплопредприятия работают с сумасшедшими убытками, и не может город своими силами перекрывать такие колоссальные средства", — объяснил Кличко. 

Мэр Киева также отдельно обратился к депутатам Верховной Рады поддержать поправки к бюджетным законопроектам в части решения вопроса компенсации разницы в тарифах.

В июле Киевский горсовет уже обращался в Кабмин о компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Роман Брыль
киевсоветкабминотопительный сезонтеплокомуненерготарифы для населения
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 