Київрада просить у Кабміну погасити 7 млрд грн боргів, щоб не зірвати опалювальний сезон
Міська рада Києва звернеться у четвер, 5 жовтня, до уряду з вимогою погасити 6,8 млрд грн заборгованості держави перед столицею з компенсації різниці у тарифах на тепло та водопостачання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву. Ситуація насправді дуже серйозна", – написав Кличко в соцмережах.
За словами мера, місцева влада тарифів для населення не підвищувала, тоді як зросла вартість усіх складових тарифу.
"Уряд обіцяв цю різницю компенсувати, Президент давав доручення. Але грошей ми поки що так і не дочекалися. Теплопідприємства працюють із божевільними збитками, і не може місто самотужки перекривати такі колосальні кошти", – пояснив Кличко.
Мер Києва також окремо звернувся до депутатів Верховної Ради підтримати поправки до бюджетних законопроєктів щодо розв'язання питання компенсації різниці в тарифах.
У червні Київська міськрада вже зверталась до Кабміну щодо компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання, водопостачання та водовідведення.
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