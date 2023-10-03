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Київрада просить у Кабміну погасити 7 млрд грн боргів, щоб не зірвати опалювальний сезон

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 17:19
Київрада просить у Кабміну погасити 7 млрд грн боргів, щоб не зірвати опалювальний сезон - Фото
Фото: пресслужба КМДА

Міська рада Києва звернеться у четвер, 5 жовтня, до уряду з вимогою погасити 6,8 млрд грн заборгованості держави перед столицею з компенсації різниці у тарифах на тепло та водопостачання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву. Ситуація насправді дуже серйозна", – написав Кличко в соцмережах.

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За словами мера, місцева влада тарифів для населення не підвищувала, тоді як зросла вартість усіх складових тарифу.

"Уряд обіцяв цю різницю компенсувати, Президент давав доручення. Але грошей ми поки що так і не дочекалися. Теплопідприємства працюють із божевільними збитками, і не може місто самотужки перекривати такі колосальні кошти", – пояснив Кличко.

Мер Києва також окремо звернувся до депутатів Верховної Ради підтримати поправки до бюджетних законопроєктів щодо розв'язання питання компенсації різниці в тарифах.

У червні Київська міськрада вже зверталась до Кабміну щодо компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Роман Бриль
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