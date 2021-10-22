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Китайская Evergrande выплатила $83,5 млн долгов и отсрочила возможный дефолт – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 12:16
Китайская Evergrande выплатила $83,5 млн долгов и отсрочила возможный дефолт – Reuters - Фото
Фото: EPA

Китайский застройщик Evergrande выплатил проценты по облигациям в долларах США. Компании удалось это сделать за несколько дней до крайнего срока, после чего мог быть объявлен формальный дефолт, пишет в пятницу Reuters со ссылкой источник.

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Собеседник агентства сообщил, что Evergrande перевела $83,5 млн на счет доверительного управляющего в Citibank в четверг. Это позволило осуществить выплаты процентов всем держателям облигаций до окончания льготного периода платежей 23 октября.

Тем не менее, девелопер, обремененный обязательствами на сумму $300 млрд, должен будет произвести платежи еще по ряду облигаций, чтобы избежать дефолта 29 октября. И пока неизвестно, сможет ли он это сделать, отмечает агентство.

"Я полагаю, компания планирует выплатить купоны по офшорным облигациям до 29-го числа. Нет смысла начинать платить, если вы полностью не планируете рассчитаться. Но, учитывая проблемы с денежными потоками, о которых сообщила сама компания, неясно, как долго она сможет это делать", – сказал аналитик Трэвис Ланди из Quiddity Advisors в Гонконге.

Читайте также: Китайская Evergrande "кинула" рынок на $300 млрд. Пошло 30 дней напряженного ожидания

  • 20 сентября стал худшим днем для американского рынка почти за год. На рынке акций начались распродажи из-за опасений инвесторов по поводу банкротства девелопера Evergrande. Компания, имеющая офшорный долг на сумму около $20 млрд, пропустила купонные выплаты на общую сумму почти $260 млн по долларовым облигациям 23 сентября, 29 сентября и 11 октября, начав 30-дневные льготные периоды для каждого из них. Следующий крайний срок выплаты Evergrande – 29 октября.
  • 21 октября стало известно, что Evergrande удалось отсрочить крайний срок погашения процентов по облигациям на $260 млн. Провайдер REDD предложил застройщику отсрочку после провала сделки по продаже доли в его подразделении по обслуживанию недвижимости за $2,6 млрд.

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Юрий Тарасовский
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