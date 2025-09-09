Количество резидентов Дия City и уплаченных налогов выросло почти вдвое – ГНС

Резиденты Дия City с начала 2025 года перечислили в бюджет 19,5 млрд грн налогов

Фото: Дия

За восемь месяцев 2025 года компании-резиденты Дия City уплатили в бюджет 19,5 млрд грн. Об этом сообщила и.о. председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Этот показатель на 81% превышает поступления за аналогичный период 2024 года (10,8 млрд грн). Тогда налоги платили 1339 резидентов, а в этом году – уже 2318.

В структуре налоговых поступлений больше всего приходится на НДФЛ и военный сбор – 9,9 млрд грн (51%). Налог на добавленную стоимость составил 6,4 млрд грн (33%), налог на прибыль – 3,2 млрд грн (16%).

Сейчас в реестре Дия City насчитывается более 2800 компаний, из которых 2400 активно работают. В ГНС подчеркивают, что специальный правовой режим создает условия для развития ІТ-бизнеса, инвестиций и новых рабочих мест.

Дия City - это модель правового и налогового пространства для IT-бизнеса, которая была внедрена в Украине в начале 2022 года. Инициатива направлена на создание благоприятных условий для развития технологических компаний, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест в сфере ІТ. Специальный налоговый режим позволяет компаниям работать со ставками 5% налога на добавленную стоимость, 9% налога "на выведенный капитал" (или 18% налога на прибыль). Государство гарантировало резидентам Дія City стабильность условий в течение 25 лет.