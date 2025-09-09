Кількість резидентів Дія City та сплачених податків зросла майже удвічі – ДПС

Резиденти Дія City з початку 2025 року перерахували до бюджету 19,5 млрд грн податків

Фото: Дія

За вісім місяців 2025 року компанії-резиденти Дія City сплатили до бюджету 19,5 млрд грн. Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Цей показник на 81% перевищує надходження за аналогічний період 2024 року (10,8 млрд грн). Тоді податки сплачували 1339 резидентів, а цього року – вже 2318.

У структурі податкових надходжень найбільше припадає на ПДФО та військовий збір – 9,9 млрд грн (51%). Податок на додану вартість становив 6,4 млрд грн (33%), податок на прибуток – 3,2 млрд грн (16%).

Зараз у реєстрі Дія City налічується понад 2800 компаній, з яких 2400 активно працюють. У ДПС підкреслюють, що спеціальний правовий режим створює умови для розвитку ІТ-бізнесу, інвестицій та нових робочих місць.

Дія City – це модель правового та податкового простору для IT-бізнесу, яка була впроваджена в Україні на початку 2022 року. Ініціатива спрямована на створення сприятливих умов для розвитку технологічних компаній, залучення інвестицій і створення нових робочих місць у сфері ІТ. Спеціальний податковий режим дозволяє компаніям працювати зі ставками 5% податку на додану вартість, 9% податку "на виведений капітал" (або 18% податку на прибуток). Держава гарантувала резидентам Дія City стабільність умов протягом 25 років.