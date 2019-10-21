Коломойский вступил в конфликт с министрами из-за песни Квартала

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что министр экономики Тимофей Милованов должен немедленно написать заявление об отставке, если считает, что номер Квартала 95 о поджоге дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой портит инвестиционный климат в стране. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Настоящее время.

"Я считаю, что после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил", - сказал Коломойский.

"На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор? Тогда, я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! И значит Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим. И я более чем уверен, что нам больше ничего и не дадут, что это все пустые старания. Хватит министру Милованову ходить с протянутой рукой, все эти старания, хватит тратить казенные деньги, чтобы ездить большими делегациями в США", - добавил олигарх.

Также Коломойский назвал министра культуры Владимира Бородянского, который извинился перед Гонтаревой, "подонком".

"Он извинялся перед Гонтаревой. Так вот: пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой, это значит, что он не дебил, а подонок. Пусть он сначала извинится перед гражданами Украины, которые пострадали от действий Гонтаревой и ее шайки, перед вкладчиками уничтоженных ею банков. И всеми гражданами Украины, которые пострадали от курса гривны, который вместо восьми гривен за доллар стал 25 грн. Это ее прямая заслуга. Потому что реальный курс, который должен был быть сегодня в стране, - это на уровне 12 грн/$", - сказал Коломойский.

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