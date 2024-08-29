Комитет парламента одобрил доработанный законопроект о перезагрузке таможни

Принятие Верховной Радой законопроекта позволит Украине выполнить сразу три маяка международных партнеров, к которым привязано около $6 млрд помощи

Фото: Гостаможня/Facebook

Парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Рады принять законопроект N6490д о перезагрузке таможни в целом. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

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Ко второму чтению учтены предложения и поправки, касающиеся основ прохождения службы в таможенных органах.

В частности урегулированы условия контракта о прохождении службы в таможенных органах, определены требования к профессиональной компетентности должностных лиц таможенных органов, введены процедуры ротаций, проверок на добродетель и мониторинг образа жизни, применение полиграфа.

Также урегулированы условия оплаты труда должностных лиц таможенных органов.

Кроме того, закреплены подходы к формированию конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность главы таможни.

"Скажу откровенно, это пример реформы, где все помогали. Я не могу сказать, что кто-то из власти в конце мешал или пытался блокировать. И это отличный пример как должно быть", — прокомментировал первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк.

Он добавил, что принятие Верховной Радой законопроекта в целом позволит Украине выполнить сразу три маяка международных партнеров (МВФ, Всемирного банка и США), к которым совокупно привязано около $6 млрд помощи.

Ранее Железняк заявлял, что законопроект о перезагрузке таможни может быть проголосован в парламенте в сентябре.

Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде в апреле 2023 года. Тогда и принят в первом чтении. Документ был поддержан всеми бизнес ассоциациями.

Источник: Ярослав Железняк/telegram

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