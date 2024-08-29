Комітет парламенту схвалив доопрацьований законопроєкт про перезавантаження митниці

Ухвалення Верховною Радою законопроєкту дозволить Україні виконати відразу три маяки міжнародних партнерів, до яких прив'язано близько $6 млрд допомоги

Фото: Держмитниця/Facebook

Парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт N6490д про перезавантаження митниці в цілому. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

До другого читання враховано пропозиції та поправки щодо основ проходження служби в митних органах.

Зокрема врегульовано умови контракту про проходження служби у митних органах, визначено вимоги до професійної компетентності посадових осіб митних органів, запроваджено процедури ротацій, перевірок на чесність та моніторинг способу життя, застосування поліграфа.

Також урегульовано умови оплати праці посадових осіб митних органів.

Крім того, закріплено підходи до формування конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на посаду голови митниці.

"Скажу відверто, це приклад реформи, де всі допомагали. Я не можу сказати, що хтось із влади наприкінці заважав чи намагався блокувати. І це чудовий приклад, як має бути", – прокоментував перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Він додав, що ухвалення Верховною Радою законопроєкту в цілому дозволить Україні виконати одразу три маяки міжнародних партнерів (МВФ, Світового банку та США), до яких сукупно прив'язано близько $6 млрд допомоги.

Раніше Железняк заявляв, що законопроєкт про перезавантаження митниці може бути проголосований у парламенті у вересні.

Законопроєкт було зареєстровано у Верховній Раді у квітні 2023 року. Тоді й прийнято у першому читанні. Документ був підтриманий усіма бізнес-асоціаціями.

Джерело: Ярослав Желєзняк/telegram

Читайте також: Питання ціною 150 мільярдів. Що передбачає чергова реформа Митної служби.