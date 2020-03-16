Комитет Рады одобрил послабления для бизнеса на время карантина: что предлагают

Финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект о послаблениях для бизнеса на время карантина в связи с коронавирусом. Об этом сообщил замглавы комитета Ярослав Железняк в Facebook.
Законопроектом предлагается:
с 1 марта по 30 апреля:
- освободить от ЕСВ всех ФОПов и тех, кто занимается независимой профдеятельностью;
- временно отменить штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;
- отменить налог на коммерческую недвижимость и землю;
с 1 марта по 31 мая:
- освободить бизнес от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства, за исключением нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты;
- ввести временный мораторий на неналоговые и налоговые проверки бизнеса;
на 3 месяца:
- отсрочить обязательное введение РРО для всех категорий “упрощенцев”.
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Кроме того, предлагается освободить граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля. А также ввести помощь для тех, кто заболел на коронавирус и находится в самоизоляции.
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