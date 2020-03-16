Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Комитет Рады одобрил послабления для бизнеса на время карантина: что предлагают

Комитет Рады одобрил послабления для бизнеса на время карантина: что предлагают
16.03.2020, 19:51

Среди послаблений - отмена ЕСВ для ФОПов, налогов на недвижимость и землю, а также отсрочка РРО

Финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект о послаблениях для бизнеса на время карантина в связи с коронавирусом. Об этом сообщил замглавы комитета Ярослав Железняк в Facebook.

Законопроектом предлагается:

с 1 марта по 30 апреля:

- освободить от ЕСВ всех ФОПов и тех, кто занимается независимой профдеятельностью;
- временно отменить штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;
- отменить налог на коммерческую недвижимость и землю;

с 1 марта по 31 мая:

- освободить бизнес от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства, за исключением нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты;
- ввести временный мораторий на неналоговые и налоговые проверки бизнеса;

на 3 месяца:

- отсрочить обязательное введение РРО для всех категорий “упрощенцев”.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кроме того, предлагается освободить граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля. А также ввести помощь для тех, кто заболел на коронавирус и находится в самоизоляции.

Читайте также: Жертвы коронавируса есть — бизнес теряет миллионы. Пострадают даже Ахметов и Коломойский

Читайте также: Коронавирус. Три сценария для мировой экономики и семь советов бизнесу от McKinsey

Кучук Марина
Напишите нам
коронавирус карантин помощь бизнесу
Комментарии
Последние новости
 