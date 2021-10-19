Комитет Верховной Рады рекомендует принять в первом чтении госбюджет-2022

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять постановление о выводах и предложениях к законопроекту о госбюджете на 2022 год, сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

По его словам, бюджетный комитет в порядке спецпроцедуры рассмотрел и одобрил проект постановления "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год" и таблицу предложений к законопроекту.

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По результатам рассмотрения комитет рекомендовал Раде принять это постановление за основу и в целом.

Мельничук напомнил, что, согласно регламенту, проект закона о госбюджете на следующий год считается принятым в первом чтении, если будет принят в целом проект постановления ВР относительно выводов и предложений к законопроекту, а одобренные Радой выводы и предложения к законопроекту получают статус Бюджетных выводов ВР.

Мельничук также сообщил, что Комитет рекомендовал парламенту включить в повестку дня и принять за основу законопроект №6062, поданный Кабмином, о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

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15 сентября Кабмин утвердил законопроект о госбюджете на 2022 год и направил его в Верховную Раду. Основные цифры и макропоказатели – тут. 21 августа, в Верховной Раде презентовали проект бюджета на 2022 год.

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Наталия Софиенко

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