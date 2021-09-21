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Министр финансов представил проект бюджета-2022. Рада приняла документ к рассмотрению

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 14:45
Министр финансов представил проект бюджета-2022. Рада приняла документ к рассмотрению - Фото
Сергей Марченко (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Во вторник, 21 августа, в Верховной Раде презентовали проект бюджета на 2022 год. Презентацию провел министр финансов Сергей Марченко.

Он назвал подготовленный документ реалистичным и сбалансированным. По его словам, госбюджет основывается на прогнозе, что предполагает дальнейшее оживление экономической динамики через восстановление потребительского и инвестиционного спроса.

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"Рост реального ВВП планируется на уровне 3,8%, финансовый ресурс, на который рассчитывает в следующем году государство – 1 466 млрд грн.  При условии принятия изменений в Налоговый кодекс (законопроект №5600) возможно привлечение дополнительного ресурса в 30 млрд грн" , – уточнил Марченко.

Он добавил, что в 2022 году важнейший приоритет – медики, военные, ветераны войны.

Госбюджет-2022 впервые основывается на Бюджетной декларации на 2022 – 2024 годы.

Основные цифры:

- рост экономики на 3,8%;
- инфляция на уровне 6,2%;
- курс доллара США – 28,6 грн за доллар.

Расходы по государственному долгу в следующем году планируются на уровне 574,7 млрд грн. Доходы заложены на уровне 1,2777 трлн грн, а расходы – 1,4657 трлн грн. Дефицит бюджета снизится до 3,5% ВВП.

В частности:

- медицинская отрасль получит  197,2 млрд грн;
- образовательная сфера – 185,6 млрд грн;
- бюджет Пенсионного фонда – 531 млрд грн;
- социальную защиту и обеспечение – 320,1 млрд грн;
- культура и искусство – 13,5 млрд грн.

Также в 2022 году предлагается установить прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере:

- с 1 января – 2393 грн;
- с 1 июля – 2508 грн;
- с 1 декабря – 2589 грн.

Минимальную заработную плату в месячном размере хотят установить с 1 января – 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн. Среднемесячная зарплата должна составить 15 258 грн.

Читайте мысль: Бюджет-2022 – адекватный нашей ситуации. Главное, чтобы его приняли в представленном виде

До 1 октября народные депутаты и профильные комитеты должны сформировать предложения к проекту госбюджета-2022 и подать их в комитет Верховной Рады по вопросам бюджета.

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Наталия Софиенко
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верховная рада экономика госбюджет сергей марченко госбюджет-2022
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