Компенсация расходов народных депутатов в 2021 году: сколько получат и за что. Документ
Бюджетный комитет Верховной Рады представил нормы денежных расходов на народных депутатов на 2021 год. Соответствующий документ опубликовал на своем telegram-канале народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
Согласно документу, каждый депутат Верховной Рады в следующем году получит:
90 000 грн на компенсацию поездок по Украине
1500 грн на канцелярские принадлежности
4890 грн на телефонные разговоры
8000 грн на командировки помощников-консультантов в избирательные округа
670 грн на проведение и организацию встреч народного депутата с избирателями
237 250 грн на компенсацию аренды жилья или съем отельного номера
По словам Гончаренко, компенсацию на аренду жилья получат и те нардепы, у кого есть свое жилье в Киеве.
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