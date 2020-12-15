Компенсация расходов народных депутатов в 2021 году: сколько получат и за что. Документ

Бюджетный комитет Верховной Рады представил нормы денежных расходов на народных депутатов на 2021 год. Соответствующий документ опубликовал на своем telegram-канале народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Согласно документу, каждый депутат Верховной Рады в следующем году получит:

90 000 грн на компенсацию поездок по Украине

1500 грн на канцелярские принадлежности

4890 грн на телефонные разговоры

8000 грн на командировки помощников-консультантов в избирательные округа

670 грн на проведение и организацию встреч народного депутата с избирателями

237 250 грн на компенсацию аренды жилья или съем отельного номера

По словам Гончаренко, компенсацию на аренду жилья получат и те нардепы, у кого есть свое жилье в Киеве.

26 ноября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании утвердил проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.

14 декабря комитет по вопросам бюджета после двухчасовых дискуссий поддержал проект государственного бюджета на 2021 год.

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Роман Брыль

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