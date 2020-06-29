Коронакризис может проверить на прочность ресурсы МВФ - Георгиева

Глобальный экономический кризис, вызванный коронавирусом, может в конечном итоге проверить на прочность ресурсы Международного валютного фонда в размере $1 трлн. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.

При этом, она добавила, что "пока до этого не дошло".

По словам Георгиевой, теперь стало ясно, что экономическому восстановлению придется стартовать в условиях широкого распространения вируса по всему миру.

Страны-члены МВФ готовы оказать дополнительную поддержку фонду в случае необходимости, добавила она.

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