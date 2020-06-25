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В МВФ назвали причины стремительного падения ВВП Украины

В МВФ назвали причины стремительного падения ВВП Украины
25.06.2020, 19:08

Одной из причин пессимистичного прогноза относительно падения экономики Украины в 2020 году в МВФ считают отсутствие сбережений у населения

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%. В Фонде объясняют такой прогноз слабым запасом накоплений у населения и ограниченной фискальной поддержкой экономики. Об этом рассказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в четверг, передает Интерфакс-Украина.

"Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый - у украинских домохозяйств нет таких (...) денежных буферов, как в других странах", - отметил Люнгман во время онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Business Outlook: Crisis Management Lessons.

Люнгман добавил, что уровень потребления в Украине упал и продолжит снижаться еще больше при отсутствии запас денежных накоплений.

Вторым фактором падения ВВП Лонгман считает ограниченную фискальную поддержку экономики из-за фискального и налогового поля.

Он уточнил, что в сравнении с другими странами Украина находится где-то посередине по уровню поддержки, оказываемой экономике в этом кризисе. При этом экономика ограничивается еще  фискальным пространством и финансовой нестабильностью.

Люнгман также отметил, что пока не изобретут вакцину против COVID-19, прогнозировать дальнейшее развитие очень сложно.

Анна Андреева
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МВФ ВВП Йоста Люнгман
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