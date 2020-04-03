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Коронавирус. Экс-министр экономики предлагает выплачивать украинцам по 5000 грн

Коронавирус. Экс-министр экономики предлагает выплачивать украинцам по 5000 грн
03.04.2020, 17:02

По подсчетам экс-министра экономики Милованова, государство должно потратить на поддержку украинцев на карантине около 100 млрд грн

Финансовую поддержку населения и экономики Украины в условиях коронавирусного карантина нужно увеличить в разы, заявил экс-министр экономики Тимофей Милованов.

По его мнению, поддержка должна составлять 5-10% ВВП, как это делают развитые страны. В Украине 10% ВВП - это примерно 400 млрд грн, написал Милованов в Facebook.

Прямая поддержка людям должна быть на уровне хотя бы 50% от месячной зарплаты и осуществляться на протяжении всего карантина, отмечает экс-министр. 50% от средней зарплаты в Украине - это примерно 5000 грн.

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Если 30% рабочей силы потеряют работу (около 5 млн человек), то государство должно забюджетировать 100 млрд грн на выплаты по 5000 грн в течение 3-4 месяцев карантина, пишет Милованов.

Он подчеркивает, что это должны быть прямые выплаты тем людям, которые потеряли работу, были отправлены в неоплачиваемые отпуска или которым снизили зарплату. “Фокус государства должен быть на поддержке прежде всего таких людей, а не пенсионеров”, - считает экс-чиновник.

Также он отмечает, что ФОПы, самозанятые и неофициально трудоустроенные тоже должны получать эту поддержку.

Деньги на помощь экономике Милованов предлагает взять у МВФ и других международных доноров, а также путем выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

“Стоит ли проводить (фактически) эмиссию, если не будет хватать финансирования посредством рыночных механизмов? По моему мнению, да, из-за беспрецедентной ситуации. Но нужно помнить, что эмиссия не может быть заменой программы МВФ и поддержки других доноров и заимствований с рынка”, - заключил он.

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Марина Кучук
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Тимофей Милованов безработица экономический кризис коронавирус карантин в украине
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