Коррупция в одесской налоговой. Экс-начальница вышла из СИЗО

Отстраненная от должности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева вышла из СИЗО под залог 904 000 грн. Об этом Укринформу сообщила начальник отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис.

"Сегодня за Чеботареву внесен залог в 904 тысячи гривень, определенный Высшим антикоррупционным судом в качестве альтернативы содержания под стражей. Ей выдана соответствующая справка, и она вышла из СИЗО", - сказала Чемерис.

Следствие по этому уголовном делу продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.