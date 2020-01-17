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Коррупция в одесской налоговой. Экс-начальница вышла из СИЗО

Коррупция в одесской налоговой. Экс-начальница вышла из СИЗО
17.01.2020, 15:52

Экс-руководитель одесской налоговой вышла на свободу под залог почти 1 млн грн

Отстраненная от должности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева вышла из СИЗО под залог 904 000 грн. Об этом Укринформу сообщила начальник отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис.

"Сегодня за Чеботареву внесен залог в 904 тысячи гривень, определенный Высшим антикоррупционным судом в качестве альтернативы содержания под стражей. Ей выдана соответствующая справка, и она вышла из СИЗО", - сказала Чемерис.

Следствие по этому уголовном делу продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

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взятка антикорруция вакс Одесская налоговая Наталья Чеботарева
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