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Кремль нажмет на экспортеров, чтобы остановить обвал рубля – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 15:55
Кремль нажмет на экспортеров, чтобы остановить обвал рубля – Bloomberg - Фото
Центробанк России (Фото - cbr.ru)

Администрация Кремля примет меры по поддержанию стабильности российского рубля путем предоставления рекомендаций экспортерам по их внешней деятельности вместо введения дополнительных ограничений на движение капитала. Об этом сообщают анонимные источники агентства Bloomberg.

По итогам встречи президента Владимира Путина в среду с высшими должностными лицами власти сейчас разрабатывают неформальные меры контроля за движением капитала. На встрече присутствовали президент Путин, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов.

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Администрация Путина активно готовит руководящие принципы для крупных экспортеров, которые будут полагаться на отдельные компании. Эти принципы выйдут за рамки обязательной продажи иностранных доходов и будут предусматривать такие аспекты, как сохранение иностранной валюты, выплаты дивидендов и пользование кредитами.

Согласно источникам Bloomberg, решение о введении формальных ограничений на движение капитала будет принято в зависимости от ситуации с рублем.

Несмотря на определенное укрепление рубля в течение этой недели, он остается одной из самых плохих валют среди развивающихся рынков.

Предыдущее стремительное падение рубля обратило внимание на необходимость введения дополнительных мер по контролю за движением капитала на уровне правительства. В прошлом году Россия уже предпринимала подобные меры, чтобы предотвратить спад рубля, вызванный санкциями от США и их союзников.

Поскольку Россия получила неожиданную прибыль от повышения цен на сырьевые товары, ограничения были в определенной степени ослаблены. Однако после укрепления рубля настолько, что это стало проблемой для бюджета из-за уменьшения доходов от экспорта нефти и газа, эти меры могут быть пересмотрены.

Наталия Софиенко
экономика россииэкспортеры
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