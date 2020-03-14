Кризис наступает. Минэкономики ухудшит макропрогноз до 2023 года

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено ухудшить макропрогноз на четыре года из-за ослабления темпов роста ВВП по сравнению с утвержденными в октябре показателями. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Обнародовать цифры сегодня рано. Единственное, что можем отметить, что темпы роста экономики будут слабее по сравнению с прогнозированными раньше, прежде всего, из-за более слабого экспорта, что обусловлено снижением спроса и цен на мировых рынках", - ответили в Минэкономики на запрос агентства.

В ведомстве не ожидают, что экономика Украины провалится существенно глубже по сравнению с другими странами. Среди причин такого прогноза называют взвешенную макроэкономическую политику в последние годы, более надежную банковскую систему, отсутствие значительных дисбалансов во внешней сфере (дефицит счета текущих операций ожидается на уровне около 3% от ВВП, размер международных резервов - $26,6 млрд) и квазифискальных дефицитов (например, в энергетической сфере).

Предварительный обновленный макропрогноз составлен с учетом оценок влияния коронавируса на мировую и украинскую экономику, пишет ИФ.

"Последние события на мировых рынках показали, что это влияние будет более сильным. В рамках нынешнего прогнозного цикла мы будем это все изучать, отслеживать динамику мировых рынков, формировать и оценивать вероятность разных сценариев для Украины", - сообщили агентству в министерстве.

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