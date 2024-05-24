Крупнейшая экономика ЕС благодаря строительству и торговле избежала рецессии в начале года

Немецкая экономика демонстрирует признаки оживления после того, как чуть не скатилась в рецессию

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Строительство и торговля позволили Германии избежать рецессии в начале 2024 года и запустили процесс восстановления, которое вскоре должны будут подхватить обычные потребители, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Федерального статистического управления (Destatis).

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Рост германской экономики в первом квартале составил 0,2%, что отвечает предварительным оценкам, опубликованным в апреле.

"После падения ВВП в конце 2023 года экономика Германии начала 2024-й с положительного роста", – констатировал Рут Бранд, президент Destatis.

Теплая зима способствовала строительным работам, что отразилось на увеличении внутреннего валового продукта. Чистый экспорт также способствовал росту экономики, в то время как внутренний спрос сдерживался из-за сокращения государственных и частных расходов.

"Последние данные свидетельствуют о том, что самая большая экономика Европы может удержать – и, возможно, даже усилить – тенденцию, которая начала формироваться. Доверие потребителей, компаний и инвесторов улучшается, а активность частного сектора в мае росла самыми быстрыми темпами за год", — пишет агентство.

Инфляция в Германии опустилась до целевого уровня 2%, заработные платы повышаются, а рынок труда в хорошем состоянии. Потому, предполагает Bloomberg, покупатели скоро должны присоединиться к росту экономики.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают рост ВВП на 0,1% во втором квартале, тогда как Бундесбанк не дает конкретных оценок, но прогнозирует небольшой рост.

Центральный банк Германии предупредил в своем последнем ежемесячном отчете, что низкая мировая торговля, высокая стоимость ссуд и повышенная неопределенность политики все еще влияют на спрос в производственном и строительном секторах.