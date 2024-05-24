Найбільша економіка ЄС завдяки будівництву й торгівлі уникла рецесії на початку року

Німецька економіка демонструє ознаки пожвавлення після того, як ледь не скотилася в рецесію

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Будівництво й торгівля дозволили Німеччині уникнути рецесії на початку 2024 року й запустили процес відновлення, яке незабаром мають підхопити звичайні споживачі, пише Bloomberg з посиланням на дані Федерального статистичного управління (Destatis).

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Зростання німецької економіки у першому кварталі становило 0,2%, що відповідає попереднім оцінка, опублікованим у квітні.

"Після падіння ВВП наприкінці 2023 року економіка Німеччини розпочала 2024 рік із позитивного зростання", – констатував Рут Бранд, президент Destatis.

Тепла зима сприяла будівельним роботам, що позначилось на збільшенні внутрішнього валового продукту. Чистий експорт також сприяв зростанню економіки, тоді як внутрішній попит стримувався через скорочення державних і приватних витрат.

"Останні дані свідчать про те, що найбільша економіка Європи може втримати — і, можливо, навіть посилити — тенденцію, що почала формуватися. Довіра споживачів, компаній та інвесторів покращується, а активність приватного сектору в травні росла найшвидшими темпами за рік", – пише агентство.

Інфляція у Німеччині опустилась до цільового рівня 2%, заробітні плати підвищуються, а ринок праці в хорошому стані. Тому, припускає Bloomberg, покупці скоро мають приєднатися до зростання економіки.

Аналітики, опитані Bloomberg, бачать зростання ВВП на 0,1% у другому кварталі, тоді як Бундесбанк не дає конкретних оцінок, але теж прогнозує невелике зростання.

Центральний банк Німеччини попередив у своєму останньому щомісячному звіті, що низька світова торгівля, висока вартість позик і підвищена невизначеність політики все ще впливають на попит у виробничому й будівельному секторах.