Марченко на встрече с Лагард: механизма ERA мало, нужна полная конфискация активов РФ

Фото: пресс-служба Министерства финансов

Министр финансов Сергей Марченко на встрече с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард обсудил пути конфискации замороженных активов России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Министр поблагодарил европейских партнеров за реализацию механизма ERA, позволяющего использовать доходы от замороженных активов РФ на нужды Украины.

"Однако крайне важно, чтобы Россия в полном объеме заплатила за причиненный ущерб. Обсуждение правовых и финансовых механизмов использования всех замороженных активов должно перейти к практическим решениям", – подчеркнул Марченко.

Перспективы использования замороженных российских активов для нужд Украины также обсудил с Лагард президент Владимир Зеленский.

"Поблагодарил за предоставление кредита в рамках инициативы ERA от Большой семерки на сумму $50 млрд в этом году. Делаем нашу координацию с европейскими институтами еще более тесной", – сказал Зеленский по результатам встречи с главой ЕЦБ.

По официальным данным ЕС, замороженные активы Центрального банка России в ЕС доходят до 210 млрд евро и составляют большинство таких недвижимых активов во всем мире.

Кристин Лагард неоднократно решительно выступала против конфискации российских активов, предупреждая о серьезных юридических и финансовых последствиях. Она говорила, что такой шаг нарушит принцип международно-правового иммунитета государственных активов, являющегося основополагающим элементом международной правовой системы.

Читайте также НБУ: конфискация российских активов сильно не повлияет на роль евро в мире

Лагард также предупреждала, что конфискация этих активов может ослабить европейскую финансовую систему и нанести ущерб статусу евро как резервной валюты.

И хотя решение о конфискации российских активов зависит не от ЕЦБ, а от политических лидеров стран-членов ЕС, публичная оппозиция Лагард имеет значительный вес в формировании дебатов и влиянии на политиков.