Марченко на зустрічі з Лагард: механізму ERA недостатньо, потрібна повна конфіскація активів РФ

Фото: пресслужба Міністерства фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард обговорив шляхи конфіскації заморожених активів Росії. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Міністр подякував європейським партнерам за реалізацію механізму ERA, який дозволяє використовувати доходи від заморожених активів РФ на потреби України.

"Проте вкрай важливо, щоб Росія у повному обсязі заплатила за завдану шкоду. Обговорення правових та фінансових механізмів використання всіх заморожених активів має перейти до практичних рішень", – наголосив Марченко.

Перспективи використання заморожених російських активів для потреб України також обговорив з Лагард президент Володимир Зеленський.

"Подякував за надання кредиту в межах ініціативи ERA від Великої сімки на суму $50 млрд цього року. Робимо нашу координацію з європейськими інституціями ще тіснішою", – сказав Зеленський за результатами зустрічі з главою ЄЦБ.

За офіційними даними ЄС, заморожені активи Центрального банку Росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі.

Крістін Лагард неодноразово рішуче виступала проти конфіскації російських активів, попереджаючи про серйозні юридичні та фінансові наслідки. Вона говорила, що такий крок порушить принцип міжнародно-правового імунітету державних активів, який є основоположним елементом міжнародної правової системи.

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Лагард також попереджала, що конфіскація цих активів може послабити європейську фінансову систему і зашкодити статусу євро як резервної валюти.

І хоча рішення про конфіскацію російських активів залежить не від ЄЦБ, а від політичних лідерів країн-членів ЄС, публічна опозиція Лагард має значну вагу у формуванні дебатів та впливі на політиків.