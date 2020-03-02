Маркарова об ОВГЗ: Можно назвать это любой другой фигурой, но не "пирамидой"

Министр финансов Оксана Маркарова считает, что ОВГЗ не является финансовой пирамидой. Об этом она заявила в интервью FinClub.

Министр напомнила, что в истории Украины были моменты, когда долг становился все короче и достигал стоимости 30% годовых. В 2008-2009 годах все говорили, что на рынке строят пирамиду, потому перекредитовывались на месяц.

По ее словам, сегодня ситуация противоположная: сроки продлеваются и максимально снижаются ставки.

"Можно называть это параллелепипедом или любой другой геометрической фигурой, но название "пирамида" не соответствует действительности. Мы даже короткие бумаги уже размещаем только время от времени исключительно для управления ликвидностью, чтобы выстраивать кривую доходности по всем инструментам. Мы уменьшаем долг по отношению к ВВП и находимся среди лидеров по темпам", - подчеркнула Маркарова.