Впервые доля иностранцев на рынке ОВГЗ превысила 15%

За январь объем государственных облигаций, находящихся в собственности нерезидентов вырос на 6,1%, или 7,2 млрд грн и составил 124,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Доля иностранцев на 31 января впервые в истории Украины превысила 15% (уровень ниже, чем в других странах) от общего объема выпущенных облигаций внутреннего государственного займа", - говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что доля других владельцев ОВГЗ в январе только уменьшалась. В частности, юридические лица сократили долю на 6,5% до 24,6 млрд грн; физлица - на 5% до 9,2 млрд грн; банки - на 2,83% до 326,9 млрд грн; Национальный банк - на 1,4% до 332,4 млрд грн.

За последний месяц объем гособлигаций в обращении уменьшился на 9,1 млрд грн.

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