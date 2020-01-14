В 2019 году стремительно вырос вторичный рынок ОВГЗ

Объем сделок на вторичном рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в гривне, в 2019 году вырос более чем на 70% - с 72 млрд грн до 123 млрд грн.

Как уточняют в Национальном банке Украины, оценка дается без нерыночных сделок и сделок, связанных с первичными размещениями.

Такой рост в НБУ связывают с открытием линка с международным депозитарием Clearstream, что упростило доступ иностранным инвесторов к украинскому рынку. В результате, в 2019 году нерезиденты инвестировали в гривневые ОВГЗ около $4,3 млрд, что повлияло как первичный, так и вторичный рынок облигаций.

В Нацбанке отмечают существенный потенциал для роста рынка государственных ценных бумаг. Ускорить процесс должны концентрация вторичного рынка ОВГЗ на международных торговых платформах и ожидаемое переформатирование рынка первичных дилеров ОВГЗ, которые должны четко соблюдать обязательства по поддержке котировок.

В НБУ считают, что это говорит об укреплении доверия инвесторов к гривне и государственным ценным бумагам. Рост ликвидности вторичного рынка ОВГЗ делает инвестиции в него привлекательными, отмечает регулятор.

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