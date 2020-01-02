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Минфин планирует продавать 7-летние ОВГЗ

Минфин планирует продавать 7-летние ОВГЗ
02.01.2020, 09:25

Первый аукцион запланирован на 28 января

Министерство финансов в этом году планирует впервые предложить инвесторам семилетние облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом свидетельствуют данные графика заимствований на I квартал 2020 года.

Согласно календарю, первый аукцион состоится 28 января.

До сих пор самыми "длинными" были 5-летние ОВГЗ.

  • В декабре прошлого года в Минфине заявили, что до 2024 года планируют перейти к выпуску ОВГЗ, номинированных исключительно в гривне. Решение объясняют тем, что долг в иностранной валюте оказывается очень дорогим.
  • В сентябре на Украинском финансовом форуме в Киеве Минфин анонсировал планы по сокращению, а в будущем и прекращению выпуска ОВГЗ в валюте. Тогда же было объявлено и о планах прекратить выпуск пятилетных ОВГЗ.
  • На последнем аукционе в 2019 году Минфин продал ОВГЗ на 5,3 млрд грн.
  • Пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020-м прогнозируются в первом и третьем кварталах - 115,03 млрд грн и 157,81 млрд грн соответственно.

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Минфин ОВГЗ
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