В Минфине рассказали, когда прекратят выпуск валютных ОВГЗ

Министерство финансов Украины до 2024 года планирует перейти к выпуску облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных исключительно в гривне. Об этом на брифинге сообщила директор департамента долговой политики Минфина Полина Яровая, передает УНИАН.
Яровая напомнила, что во время самой масштабной девальвации с 2014 по 2016 годы, госдолг вырос более чем в три раза. Причина - более 60% долга было номинировано в иностранных валютах.
"Очень дорогим оказывается долг, который мы берем в иностранной валюте… Принимая во внимание высокие риски валютного долга, мы постепенно будем переходить к выпуску внутренних облигаций только в национальной валюте. Мы планируем до 2024 года полностью перейти к выпуску ОВГЗ только в гривне", - сказала Яровая.
При этом она не исключает, что в ближайшее время будет выпуск ОВГЗ в евро.
Яровая отметила, что правительственная стратегия управления госдолгом предусматривает не только увеличение доли долга в нацвалюте, но и равномерный график его погашения, а также привлечение долгосрочного льготного финансирования и развитие крепких взаимоотношений с инвесторами.
"За все годы независимости ни один госбюджет не был утвержден с профицитом… Накопленная непогашенная задолженность с 90-х годов еще до сих пор есть, и на сегодня она составляет $2 млрд", - сказала Яровая.
Она также добавила, что среди причин возникновения госдолга - недополучение доходов от приватизации и невыполнение заемщиками долговых обязательств, обеспеченных госгарантиями.
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