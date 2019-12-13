В Минфине рассказали, когда прекратят выпуск валютных ОВГЗ

Министерство финансов Украины до 2024 года планирует перейти к выпуску облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных исключительно в гривне. Об этом на брифинге сообщила директор департамента долговой политики Минфина Полина Яровая, передает УНИАН.

Яровая напомнила, что во время самой масштабной девальвации с 2014 по 2016 годы, госдолг вырос более чем в три раза. Причина - более 60% долга было номинировано в иностранных валютах.

"Очень дорогим оказывается долг, который мы берем в иностранной валюте… Принимая во внимание высокие риски валютного долга, мы постепенно будем переходить к выпуску внутренних облигаций только в национальной валюте. Мы планируем до 2024 года полностью перейти к выпуску ОВГЗ только в гривне", - сказала Яровая.

При этом она не исключает, что в ближайшее время будет выпуск ОВГЗ в евро.

Яровая отметила, что правительственная стратегия управления госдолгом предусматривает не только увеличение доли долга в нацвалюте, но и равномерный график его погашения, а также привлечение долгосрочного льготного финансирования и развитие крепких взаимоотношений с инвесторами.

"За все годы независимости ни один госбюджет не был утвержден с профицитом… Накопленная непогашенная задолженность с 90-х годов еще до сих пор есть, и на сегодня она составляет $2 млрд", - сказала Яровая.

Она также добавила, что среди причин возникновения госдолга - недополучение доходов от приватизации и невыполнение заемщиками долговых обязательств, обеспеченных госгарантиями.

В сентябре на Украинском финансовом форуме в Киеве Минфин анонсировал планы по сокращению, а в будущем и прекращению выпуска ОВГЗ в валюте. Тогда же было объявлено и о планах прекратить выпуск пятилетных ОВГЗ.

3 декабря Минфин впервые разместил ОВГЗ в долларах под ставку ниже 4%.

В следующем году правительство планирует уменьшить госдолг до 50%, а к концу 2024 - до 40% ВВП.

По данным Минфина, из-за девальвации гривни оценка долга в долларовом эквиваленте сократилась на 1,35% - до $81,83 млрд, при этом в гривневом эквиваленте - выросла на 2,37%, до 2,045 трлн грн.

Ранее сообщалось, что по внешнему долгу запланированные выплаты на четвертый квартал снизились на 1,05 млрд грн - до 8,96 млрд грн, на первый квартал 2020-го остались на прежнем уровне - 35,61 млрд грн.

Пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020-м прогнозируются в первом и третьем кварталах - 115,03 млрд грн и 157,81 млрд грн соответственно.

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