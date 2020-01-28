Минфин впервые предложил инвесторам 7-летние ОВГЗ по ставке 9,79%

Сегодня, 28 января, инвесторам впервые предложили облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) со сроком обращения 7 лет по ставке 9,79% (погашение состоится 26 мая 2027 года).

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, последний раз ценные бумаги с таким сроком обращения выпускались более пяти лет назад по ставке 15,5%.

По итогам аукциона в госбюджет поступит 6,3 млн грн грн. В частности, от продажи 3-месячных ОВГЗ - 525 млн грн, 1-летних ОВГЗ - 1148 млн грн, 2-летних ОВГЗ - 912 млн грн, 7-летних ОВГЗ - 3,7 млрд грн).

В Минфине отмечают, что общий спрос на украинские ОВГЗ превысил 13 млрд грн.

Средневзвешенная доходность 7-летних гривневых ОВГЗ составила 9,79%, что на 571 базисный пункт меньше аналогичного выпуска 2014 года. Доходность 3-месячных бумаг составила 10,15% (уменьшение на 58 бп), 1-летних - 9,91% (уменьшение на 13 бп), 2-летних ОВГЗ - 9,86% (уменьшение на 18 бп).

"Размещение 7-летних ОВГЗ в гривне поможет Украине увеличить долю долга в национальной валюте, тем самым уменьшив валютные риски управления государственным долгом", - уверены в Минфине.

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