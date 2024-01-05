Международные резервы Украины вернулись на уровень, близкий к рекорду

Финансовая помощь от международных партнеров в декабре значительно превысила чистую продажу валюты НБУ и выплаты по долгам

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Международные резервы Украины в декабре 2023 года выросли на 4,4% – с $38,79 млрд до $40,51 млрд по состоянию на 1 января 2024 года. Такое увеличение связано с валютными поступлениями международных партнеров, пояснил Национальный банк Украины.

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Для сравнения: 1 января 2022 года резервы НБУ составляли $30,94 млрд, а 1 января 2023 года – $28,49 млрд.

В течение декабря на валютные счета правительства в НБУ поступило сразу $5,55 млрд (вдвое больше, чем в ноябре):

→ $2,47 млрд – от Японии, Норвегии и США через фонд Всемирного банка;

→ $1,81 млрд – от Евросоюза;

→ $881,6 млн – от МВФ;

→ $332 млн – от размещения валютных облигаций;

→ $56 млн – от других партнеров.

На обслуживание и погашение государственного долга государство потратило $708 млн, а чистая продажа валюты Нацбанком хотя и увеличилась (на 45% — до $3,56 млрд), но все же оказалась меньше финансовой помощи. Резкий рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце Нацбанк объяснил сезонным фактором, в том числе активизацией бюджетных расходов в конце года.

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила стоимость международных резервов Украины на $426,7 млн.

Текущий размер резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта.