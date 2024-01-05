Міжнародні резерви України повернулись на рівень, близький до рекорду
Міжнародні резерви України в грудні 2023 року виросли на 4,4% – з $38,79 млрд до $40,51 млрд станом на 1 січня 2024 року. Таке збільшення пов'язане з валютними надходженнями від міжнародних партнерів, пояснив Національний банк України.
Для порівняння: 1 січня 2022 року резерви НБУ становили $30,94 млрд, а 1 січня 2023 року – $28,49 млрд.
Протягом грудня на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло одразу $5,55 млрд (удвічі більше, ніж у листопаді):
→ $2,47 млрд – від Японії, Норвегії та США через фонд Світового банку;
→ $1,81 млрд – від Євросоюзу;
→ $881,6 млн – від МВФ;
→ $332 млн – від розміщення валютних облігацій;
→ $56 млн – від інших партнерів.
На обслуговування та погашення державного боргу держава витратила $708 млн, а чистий продаж валюти Нацбанком хоча й збільшився (на 45% — до $3,56 млрд), але все ж виявився меншим за фінансову допомогу. Різке зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця Нацбанк пояснив сезонним чинником, зокрема активізацією бюджетних видатків наприкінці року.
Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) збільшила вартість міжнародних резервів України на $426,7 млн.
Поточний обсяг резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.
- У липні 2023 року міжнародні резерви України встановили історичний рекорд – $41,72 млрд, після того вони чотири місяці поспіль зменшувались.