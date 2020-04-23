Минфин готовит налоговые стимулы для экономики

Министерство финансов видит "окно возможностей" для создания налоговых стимулов для экономики. В частности, речь идет о реинвестировании прибыли бизнеса в основной капитал, рассказал в интервью LIGA.net глава Минфина Сергей Марченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Еще год назад я не был приверженцем моделей типа налога на выведенный капитал, но сейчас я готов двигаться в этом направлении. Это необязательно модель НнВК, но в целом я считаю допустимым, чтобы бизнес мог реинвестировать прибыль", - сказал министр.

При этом он уточнил, что сначала Минфин хочет "просчитать эту историю", поэтому пока речь не идет о кардинальном снижении налогов.

"Я не хотел бы, чтобы Украина становилась офшором. Нужно строить нормальную налоговую систему, которая позволила бы бизнесу развиваться", - отметил Марченко.

Читайте также: С программой МВФ или нет дефолта не будет (при мне)! Первое интервью министра финансов