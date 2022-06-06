Минфин отказался повысить ставки по военным облигациям, несмотря на решение НБУ

Министерство финансов отказалось повысить ставки по военным облигациям, несмотря на решение Национального банка, который на прошлой неделе поднял учетную ставку с 10% до 25%. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

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"Военные облигации – это в первую очередь инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными. Ставка доходности по 3-месячным составляет 9,5%, по 6-месячным – 10%, а по 1,5-летним – 11,5%", — говорится в заявлении НБУ.

31 мая по таким ставкам Минфин смог продать облигаций всего на 2 млрд грн.

Читайте также Учетная ставка – 25%: как решение НБУ повлияет на банки, украинцев и Минфин Из-за войны доходы госбюджета критически упали, поэтому, чтобы страна функционировала, Минфин вынужден осуществлять значительные привлечения через военные облигации под 10%. За все время Минфину удалось продать военных облигаций на 93 млрд грн, еще 120 млрд грн пришлось на эмиссионный выкуп НБУ.

Повышением учетной ставки Нацбанк рассчитывал подтолкнуть Минфин к повышению доходности военных ОВГЗ, чтобы их больше покупали банки, а не НБУ.

Однако повышение доходности государственных облигаций означает увеличение дополнительных будущих расходов по долгу, в чем Минфин не заинтересован.

Андрей Водяный

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