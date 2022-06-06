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Минфин отказался повысить ставки по военным облигациям, несмотря на решение НБУ

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 11:16
Минфин отказался повысить ставки по военным облигациям, несмотря на решение НБУ - Фото
Министр финансов Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Минфина)

Министерство финансов отказалось повысить ставки по военным облигациям, несмотря на решение Национального банка, который на прошлой неделе поднял учетную ставку с 10% до 25%. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

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"Военные облигации – это в первую очередь инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными. Ставка доходности по 3-месячным составляет 9,5%, по 6-месячным – 10%, а по 1,5-летним – 11,5%", — говорится в заявлении НБУ.

31 мая по таким ставкам Минфин смог продать облигаций всего на 2 млрд грн.

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  • Из-за войны доходы госбюджета критически упали, поэтому, чтобы страна функционировала, Минфин вынужден осуществлять значительные привлечения через военные облигации под 10%. За все время Минфину удалось продать военных облигаций на 93 млрд грн, еще 120 млрд грн пришлось на эмиссионный выкуп НБУ.
  • Повышением учетной ставки Нацбанк рассчитывал подтолкнуть Минфин к повышению доходности военных ОВГЗ, чтобы их больше покупали банки, а не НБУ.
  • Однако повышение доходности государственных облигаций означает увеличение дополнительных будущих расходов по долгу, в чем Минфин не заинтересован.
Андрей Водяный
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НБУ госдолг Минфин ОВГЗ военные облигации
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