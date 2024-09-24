Минфин поддерживает повышение налогов в любой редакции: Задача – получить хоть что-то

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Министерство финансов готово поддержать законопроект о повышении налогов в любой редакции, которая позволит получить дополнительные доходы в бюджет. Об этом на брифинге во вторник, 24 сентября, сказал министр Сергей Марченко.

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"Нас устроит любая редакция, которая позволит собрать хоть какой-то ресурс... Задача у нас достаточно прагматичная: получить хоть что-то в качестве дополнительных доходов в бюджет и на 2024 год, и на 2025 год", — пояснил министр.

Законопроект №11416-д о повышении налогов прошел первое чтение 17 сентября, он предусматривает увеличение доходов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд – в следующем.

Основную сумму принесут увеличение военного сбора с 1,5 до 5% и увеличение налога на прибыль для банков с 25 до 50%. Министерство финансов было против повышения налогов для банков, но готово с ним смириться.

"Любые дискуссии в части поднятия налогов достаточно сложны и даже невозможны для реализации. Тот факт, что нам постепенно удается убедить депутатский корпус поддержать налоговые инициативы, — это движение в правильном направлении. Мы благодарны за поддержку акциза на топливо, и я надеюсь, будет повышение акциза на табак и будут поддержаны изменения в Налоговом кодексе", — сказал Марченко

"Если в этой конечной редакции отражены дополнительные налоги на банковскую систему, которые мы не поддерживали, то я считаю это возможным компромиссом, чтобы добиться согласия с депутатским корпусом и получить необходимое количество голосов", — пояснил министр.