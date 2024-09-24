Мінфін підтримує підвищення податків у будь-якій редакції: Завдання – отримати хоч щось

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Міністерство фінансів готове підтримати законопроєкт про підвищення податків у будь-якій редакції, яка дозволить отримати додаткові доходи в бюджет. Про це на брифінгу в вівторок, 24 вересня, сказав міністр Сергій Марченко.

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"Нас влаштує будь-яка редакція, яка дозволить зібрати хоч якийсь ресурс... Задача у нас досить прагматична: отримати хоч щось як додаткові доходи в бюджет і на 2024 рік, і на 2025 рік", – пояснив міністр.

Законопроєкт №11416-д про підвищення податків пройшов перше читання 17 вересня, він передбачає збільшення доходів на 58 млрд грн цього року та 137 млрд – наступного.

Основну суму принесуть збільшення військового збору з 1,5% до 5% та збільшення податку на прибуток для банків із 25% до 50%. Міністерство фінансів було проти підвищення податків для банків, але готове з ним змиритися.

"Будь-які дискусії в частині підняття податків є досить складними і навіть неможливими для реалізації. Той факт, що нам поступово вдається переконати депутатський корпус підтримати податкові ініціативи, – це рух у правильному напрямку. Ми вдячні за підтримку акцизу на паливо, і я сподіваюсь, буде підвищення акцизу на тютюн і будуть підтримані зміни в Податковий кодекс", – сказав Марченко

"Якщо в цій кінцевій редакції відображені додаткові податки на банківську систему, які ми не підтримували, то я вважаю це можливим компромісом, щоб досягти згоди з депутатським корпусом і отримати необхідну кількість голосів", – пояснив міністр.