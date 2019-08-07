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Минфин продал гособлигаций еще на 2,7 млрд грн

Минфин продал гособлигаций еще на 2,7 млрд грн
07.08.2019, 11:28

Спрос инвесторов на долгосрочные ОВГЗ превышает предложение

На аукционах 6 августа Министерство финансов привлекло 2,7 млрд грн от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). При этом Минфину удалось снизить ставки доходности, сообщает пресс-служба ведомства.

Самый большой спрос среди инвесторов вызвали 1-летние и 3-летние ОВГЗ. Превышение спроса на эти бумаги над предложением позволило Минфину снизить ставки доходности по ним на 31 и 36 базисных пунктов соответственно.

Ставки доходности составили: по 3-месячным ОВГЗ - 16,5%; 1-летним - 16,28%; 3-летним - 16,19%.

"Рекордная заинтересованность в украинских гривневых ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов в этом году позволяет выполнять план заимствований в государственный бюджет быстрее, чем планировалось. Это позволило Минфину ввести ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ на сегодняшних аукционах, тем самым концентрируя спрос на инструменты с длинным сроком погашения", - сказано в сообщении ведомства.

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