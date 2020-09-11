Минфин: Выплаты по ВВП-варрантам до 2040 года могут превысить $22 млрд

В 2021 году Минфин готовится выплатить $40 млн по ВВП-варрантам, при умеренном росте ВВП к 2040 году выплаты могут достичь $22 млрд. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время заседания финансового комитета ВР.

"Потенциальные выплаты по государственным деривативам до 2040 года при умеренном росте ВВП могут составить более $22 млрд. В связи с этим было принято правительственное решение … под грифом "секретно", которым были определены условия осуществления сделки", – сказал Марченко.

Марченко уточнил, что на 2021 год Кабмин прогнозирует рост ВВП на уровне 4,6%. При таком росте, в 2023 году Украина должна была бы выплатить $600 млн по ВВП-варрантам.

Также он напомнил, что внеся изменения в госбюджет-2020 в апреле этого года, парламент предоставил Минфину право осуществлять сделки с государственными деривативами. По словам Марченко, после обнародования информации о сделке котировки ВВП-варрантов выросли сразу на 8 процентных пунктов.

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Наталия Софиенко

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