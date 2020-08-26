Министр финансов рассказал, насколько раскрутит инфляцию повышение минималки

Повышение минимальной зарплаты до 5000 грн не приведет к сильному росту цен, инфляция может ускориться на 0,5%. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире на телеканале "Эспрессо".

"Влияние на экономику будет положительный с точки зрения потребительского спроса и влияния на ВВП и экономическую динамику. Влияние на инфляцию будет минимальным. Во-первых, потому что у нас сейчас фактически дефляция - 1,4%. Посчитав, мы считаем, что влияние на инфляцию будет в пределах погрешности - 0,5% ", - сказал Марченко.

По его словам, повышение минимальной зарплаты повысит поступления в бюджет.

"По нашим расчетам, сумма незначительная, всего около 500 млн грн. Также будет рост социальных взносов, что позволит нам уменьшить дефицит Пенсионного фонда ", заявил Марченко.

Министр финансов подчеркнул, что одна из актуальных задач - увеличение соотношения между минимальной и средней заработной платой.

"Сейчас оно составляет 43%. Мы считаем возможным увеличить это соотношение до 50%. Мы не считаем большим риском для экономики или вообще каким-то риском повышения минимальной зарплаты в следующем году ", - добавил Марченко.

В июле Кабмин утвердил график повышения минимальной зарплаты с 4723 грн до 6500 грн в три этапа.

В начале августа президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о повышении с 1 сентября минималки до 5 000 грн.

В Минфине заявляют, что повышение минималки всего на 300 грн обойдется бюджету в 3 млрд грн за три месяца.

Верховная Рада 25 августа изменила госбюджет для повышения размера минимальной зарплаты до 5000 грн с 1 сентября. С 1 сентября минимальная заработная плата в Украине в месячном размере вырастет с 4723 грн до 5000 грн.

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Сергей Чигирь

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