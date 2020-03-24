Мировые рынки начали восстанавливаться после очередного падения

Во вторник настроения инвесторов улучшились и акции на Уолл-стрит и панъевропейский индекс выросли на 4%. Об этом пишет Reuters.

В частности, в Китае акции материкового сектора продемонстрировали самый большой прирост за три недели с ростом почти на 3%. Японский Nikkei взлетел на 7%, что также является самым большим дневным ростом с февраля 2016 года.

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По данным Bloomberg, фьючерсы на американские S&P 500 выросли на 5,05%, Dow Jones - на 4,55%. Европейский индекс Stoxx 50 Pr подскочил на 5,46%, итальянский FTSE 100 вырос на 4,54%, немецкий DAX - на 6,36%.

При этом в агентстве отмечают в Европе падение индекса деловой активности (PMI) до самого низкого с уровня с момента запуска индекса. "Услуги оказывались хуже, чем производство, особенно в таких отраслях, как туризм, туризм и рестораны. Сводный показатель упал до 31,4 в марте с 51,6", - уточняют в Bloomberg.

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23 марта финансовые рынки Азии открылись снижением котировок акций и нефти, несмотря на попытки мировых правительств поддержать экономику.

12 марта основные американские биржевые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq на открытии торгов рухнули более чем на 7% каждый .

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