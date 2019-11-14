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Миссия МВФ прибыла в Украину

Миссия МВФ прибыла в Украину
14.11.2019, 12:54

Представители Международного валютного фонда начали свою работу в Киеве

В Украину прибыли ревизоры Международного валютного фонда (МВФ) сегодня, 14 ноября. Миссия ключевого кредитора МВФ приступила к работе в столице. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на постоянное представительство Фонда в Украине.

"Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану", - заявил представитель МВФ.

  • Ранее сообщалось, что 14 ноября МВФ во главе с господином Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве для продолжения обсуждений с представителями власти новой программы, поддерживаемой Фондом.
  • Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен рассчитывает на скорое завершение переговоров с Украиной по новой кредитной программе. 

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