Миссия МВФ прибыла в Украину

В Украину прибыли ревизоры Международного валютного фонда (МВФ) сегодня, 14 ноября. Миссия ключевого кредитора МВФ приступила к работе в столице. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на постоянное представительство Фонда в Украине.

"Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану", - заявил представитель МВФ.

Ранее сообщалось, что 14 ноября МВФ во главе с господином Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве для продолжения обсуждений с представителями власти новой программы, поддерживаемой Фондом.

Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен рассчитывает на скорое завершение переговоров с Украиной по новой кредитной программе.

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