Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.05.2019, 13:28

Миссия МВФ продолжает работать в Украине - НБУ

Миссия МВФ продолжает работать в Украине - НБУ

Глава НБУ сообщил, что эксперты МВФ сейчас находятся в Киеве

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) продолжает работать в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу Национального банка Якова Смолия.

"Миссия МВФ сейчас находится в Киеве, проводятся консультации, переговоры. Обсуждается экономическая ситуация, которая сложилась на сегодня. Как только у нас будут какие-то новости по работе миссии, я в первую очередь сразу это прокомментирую", - сказал он.

Глава НБУ не уточнил дату завершения работы миссии МВФ в Украине, но сообщил, что на следующей неделе эксперты Фонда еще будут находиться Украине.

С 21 мая оценочная миссия МВФ работает в Украине для принятия решения о предоставлении очередного транша в рамках программы stand by.

Утром 22 мая в СМИ появилась информация, что представители МВФ решили не пересматривать программу сотрудничества и досрочно покинуть Украину в связи с кадровыми назначениями Владимира Зеленского.

В Фонде эту информацию опровергли и заверили, что продолжают работать по графику. Планируется, что на следующей неделе президент встретится с представителями миссии МВФ.

Отправить:
Распечатать:
Теги: миссия мвф, программа stand by
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 