Миссия МВФ продолжает работать в Украине - НБУ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) продолжает работать в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу Национального банка Якова Смолия.

"Миссия МВФ сейчас находится в Киеве, проводятся консультации, переговоры. Обсуждается экономическая ситуация, которая сложилась на сегодня. Как только у нас будут какие-то новости по работе миссии, я в первую очередь сразу это прокомментирую", - сказал он.

Глава НБУ не уточнил дату завершения работы миссии МВФ в Украине, но сообщил, что на следующей неделе эксперты Фонда еще будут находиться Украине.

С 21 мая оценочная миссия МВФ работает в Украине для принятия решения о предоставлении очередного транша в рамках программы stand by.

Утром 22 мая в СМИ появилась информация, что представители МВФ решили не пересматривать программу сотрудничества и досрочно покинуть Украину в связи с кадровыми назначениями Владимира Зеленского.

В Фонде эту информацию опровергли и заверили, что продолжают работать по графику. Планируется, что на следующей неделе президент встретится с представителями миссии МВФ.