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Нацбезопасность:

Зеленский поставил друга из Квартала 95 руководить СБУ
22.05.2019, 13:58

МВФ возобновит сотрудничество после выборов в Раду - Герус

МВФ возобновит сотрудничество после выборов в Раду - Герус

Неопределенность с парламентской коалицией и правительством может повлиять на текущее сотрудничество с МВФ

Вызванная досрочными выборами в Верховную Раду неопределенность с парламентской коалицией и правительством может повлиять на текущее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand by, считает представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус. Об этом он сказал журналистам в кулуарах заседания правительства 22 мая, передает Интерфакс-Украина.

"МВФ хочет понимать, кто будет правительством, кто будет коалицией, с кем будет вестись дальнейшее сотрудничество - все-таки горизонт сотрудничества больше, чем месяц-два", - отметил Герус.

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"Думаю, они сейчас будут проводить какие-то встречи и консультации. А через два месяца будут обновлять ситуацию по итогам выборов и нового правительства", - добавил он.

Представитель президента отверг допущения, что на состояние сотрудничества с Фондом могли повлиять какие-либо недавние кадровые назначения.

С 21 мая оценочная миссия МВФ работает в Украине для принятия решения о предоставлении очередного транша в рамках программы stand by. Утром 22 мая в СМИ появилась информация, что представители МВФ решили не пересматривать программу сотрудничества и досрочно покинуть Украину в связи с кадровыми назначениями Владимира Зеленского. В Фонде эту информацию опровергли и заверили, что продолжают работать по графику.

Ранее сегодня Герус сообщил, что в переговорах с МВФ президента Зеленского представляет экс-министр финансов Александр Данилюк.

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Теги: МВФ, Андрей Герус, транш мвф
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